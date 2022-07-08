Жителю Кубани грозит до семи лет тюрьмы за ДТП с пострадавшей 13-летней дочерью

Расследование дела завершено Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани осудят жителя Отрадненского района за ДТП с пострадавшей несовершеннолетней. Мужчина попал в аварию вместе с 13-летней дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ДТП произошло в апреле 2022 года. Тогда 47-летний водитель сель пьяным за руль Chevrolet Klan и взял с собой дочь. На трассе «станица Отрадная – станица Удобная - хутор Ильич» мужчина не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в опору ЛЭП. От удара машину перевернуло – тогда в аварии пострадала 13-летняя девочка.

- В результате ДТП пассажирке был причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в Отрадненский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.