Жители Геленджика выстроились в огромную «ромашку»

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В честь Дня семьи, любви и верности для жителей и гостей Геленджика представители местного отделения «Единой России» устроили праздничный флешмоб.

- Собралось 450 человек, а среди них трудовые коллективы и семьи большого Геленджика: Купцовы, Липовецкие, Утка, Ревва, Миносьяны, Чуб, Гресс, Самойловы, Молчановы, Матяшкины, Воронины, Шеховцовы, Копьевы, Рыбины, Гладыревы, Шавины, Фисаковы, Троневские, Юхименко, Кузьмины, Кяловы, Ивановы и многие другие, - рассказали в пресс-службе администрации города-курорта.

Для всех собравшихся тренер ММА Шах Михралиев вместе с членами своей семьи, а также председателем молодежного совета при главе курорта провел зарядку. После разогрева участники мероприятия выстроились в огромную «ромашку», центром которой стал фонтан.

В ведомстве уточнили, что цель флешмоба — демонстрация, что Геленджик — одна большая семья, живущая в любви и согласии. Город-курорт населяют представители порядка 80 национальностей. И у всех свои привычки, обычаи, менталитет и характер.

- У нас на курорте так - все живем одной дружной семьей, - написал в социальных сетях мэр Геленджика Алексей Богодистов.