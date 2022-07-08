Большой летний музыкальный фестиваль с 15 июля по 18 сентября пройдет в «Сириусе»

Выступления пройдут в Большом зале Парка науки и искусства и на открытой сцене на Медальной площади Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большой летний музыкальный фестиваль пройдет в «Сириусе». Зрителей ждут выступления ведущих артистов, симфонических и известных камерных коллективов страны и зарубежья, которые запланированы с 15 июля по 18 сентября.

Концерты в рамках фестиваля организуют на двух площадках - в Большом зале Парка науки и искусства и на открытой сцене на Медальной площади. Музыкальные мероприятия стартуют с выступлений симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Далее запланированы концерты оперной певицы Хиблы Герзмавы и пианистки Полины Осетинской.

За два месяца в «Сириусе» побывают с гастролями участники ансамблей «Виртуозы Москвы» и «Солисты Москвы» во главе с Юрием Башметом, симфонические коллективы – Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан и Государственный симфонический оркестр Армении, Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии и Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева, Российский национальный оркестр.

15 и 16 июля на Медальной площади «Сириуса» выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерты посвящены юбилеям русских композиторов Игоря Стравинского и Александра Скрябина. Музыканты также исполнят произведения Петра Чайковского, начало - в 20:00.

22 июля запланированы выступления народных артистов России скрипача Вадима Репина и виолончелиста Александра Князева. В этот же день выступит пианистка Полина Осетинская. Солисты впервые встретятся в составе ансамбля в Большом зале Парка науки и искусства. Начало - в 19:30.

25 июля в «Сириусе» состоится концерт Государственного симфонического оркестра Армении под управлением дирижера Арутюна Арзуманяна. Солировать коллективу будет скрипачка Елена Таросян. Выступление начнется в 20:00 на открытой сцене на Медальной площади.

А 27 и 28 июля здесь же выступит пианист Денис Мацуев и представит проект Crescendo. В течение двух дней состоится три выступлений - гала-концерт совместно с Сочинским симфоническим оркестром под управлением Алексея Асланова, камерный концерт и вечер джаза. Начало концерта на открытой сцене на Медальной площади 27 июля в 20:00, а 28 июля – в 17:00 и в 20:00.

30 июля в «Сириусе» выступит квартет им. А. Бородина. Концерт пройдет в Большом зале Парка науки и искусства, начало – в 19:30.

Кроме выступлений известных музыкальных коллективов и сольных исполнителей, на фестивале организуют мастер-классы, выставки и творческие встречи с артистами.