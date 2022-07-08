Предприятия Кубани на выставке «Иннопром-2022» заключили контракты на 2,8 млрд рублей

Предприятия-участники «Иннопрома-2022» заключили договоры о поставках своей продукции на 2,8 млрд. рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Делегация Кубани подвела итоги своего участия в международной промышленной выставке «Иннопром-2022». Краевые предприятия заключили более 50 контрактов, общий объем инвестиционных вложений в развитие промышленности региона составит 2,8 млрд рублей.

– Теперь предстоит проработать заключенные соглашения, после чего наши промышленники отправят в другие регионы и страны оборудование для нефтегазовой отрасли, тяжелые станки, светодиодную продукцию, и многое другое, – рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2022» проходила в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. На стенде Кубани была представлена продукция 24 предприятий.