Экономика Кубани адаптируется к неблагоприятным внешним экономическим условиям

Министр экономики Кубани Алексей Юртаев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Министр экономики Кубани Алексей Юртаев уверен, что регион успешно адаптируется к неблагоприятным внешним экономическим условиям. Экономический рост демонстрируют сразу три отрасли: транспортный комплекс, сельское хозяйство и оптовая торговля. Причем по показателям край обгоняет другие регионы страны.

– Да, ряд показателей идет в замедленном темпе из-за санкций, при этом продолжается структурная трансформация. Есть заметный рост в фармацевтике и химпромышленности, производстве электрооборудования и транспортных средств. Мы продолжаем оказывать дополнительные меры поддержки предприятиям. Это должно сгладить последствия давления санкций, - рассказал Алексей Юртаев.

С начала 2022 года в регионе на 8,4% выросло производство пищевых продуктов. На 48,4% увеличился выпуск медикаментов, химической продукции – на 43,4%.

В стабильном положении находится рынок труда. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,6%, в 2021 году эти показатели равнялись 1,4%.