Вениамин Кондратьев вручил медали «Родительская доблесть» 15 многодетным семьям Кубани

92 тысячи кубанских семей воспитывают как минимум троих детей.

В Краснодаре в честь Дня Петра и Февронии Муромских прошло торжественное мероприятие. Вениамин Кондратьев вручил края медаль «Родительская доблесть» 15 многодетным семьям. Эта награда присуждается за укрепление семейных традиций и заслуги в воспитании детей. Получить ее могут только те семьи, где воспитывается четверо и более детей. За 12 лет существования премии ее лауреатами стали 157 кубанских семей.

– Семья во все времена была опорой не только для человека, но и для государства. Сегодня обретают особое значение вопросы укрепления традиционных ценностей. Своим примером вы показываете, что многодетная семья – это огромное счастье, а не только ежедневная тяжелая работа, – рассказал Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае 92 тысячи семей воспитывают как минимум троих детей. Многодетным семьям в регионе оказываются меры поддержки. В 2022 году на социальные выплаты из краевого бюджета будет направлено более 45 млрд рублей.