В Краснодаре 130 работников бюджетной сферы получили миллион рублей на ипотеку

В Краснодаре 130 работников соцсферы отметили новоселье благодаря краевой субсидии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре 130 учителей, врачей и соцработников получили миллион рублей на ипотеку. Средства можно потратить на улучшение жилищных условий: первоначальный взнос, погашение ипотеки или же строительство дома.

— Работники бюджетной сферы Кубани по решению властей региона имеют возможность получить 1 миллион рублей на улучшение жилищных условий. Прием документов для предоставления социальной поддержки начался в январе 2022 года, - рассказал мэр краевого центра Андрей Алексеенко.

Программа рассчитана на три года. В регионе уже больше 530 работников соцсферы края приобрели жилье с помощью субсидии.