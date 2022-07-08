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Общество8 июля 2022 16:40

В Краснодаре 130 работников бюджетной сферы получили миллион рублей на ипотеку

На социальную поддержку краевых властей могут рассчитывать врачи, учителя и соцработники
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре 130 работников соцсферы отметили новоселье благодаря краевой субсидии

В Краснодаре 130 работников соцсферы отметили новоселье благодаря краевой субсидии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре 130 учителей, врачей и соцработников получили миллион рублей на ипотеку. Средства можно потратить на улучшение жилищных условий: первоначальный взнос, погашение ипотеки или же строительство дома.

— Работники бюджетной сферы Кубани по решению властей региона имеют возможность получить 1 миллион рублей на улучшение жилищных условий. Прием документов для предоставления социальной поддержки начался в январе 2022 года, - рассказал мэр краевого центра Андрей Алексеенко.

Программа рассчитана на три года. В регионе уже больше 530 работников соцсферы края приобрели жилье с помощью субсидии.