В Краснодаре на улицах Совхозной и Круговой из-за строительных работ ограничат движение

Более 1,4 км сетей водоснабжения и водоотведения построят в Краснодаре. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре 8 июля начнется строительство сетей водоснабжения и водоотведения на улицах Совхозная и Круговая. В администрации краевого центра рассказали, что, для того чтобы обеспечить ЖК «Екатерининский парк» водопроводными системами, придется проложить 1,4 км труб. Из-за строительных работ в течение полутора месяцев будет ограничено автотранспортное движение.

- С 8 июля и по 30 августа будет поочередно ограничено движение автотранспорта по улице Совхозной от улицы Симиренко до Круговой и по Круговой на участке Совхозной до проезда 2-й Линии, - уточнили в мэрии.

Водителей просят учесть ограничения при планировании маршрутов и соблюдать ПДД на указанных участках.