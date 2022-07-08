Мэр Геленджика вручил детям-сиротам ключи от квартир

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Глава Геленджика Алексей Богодистов в День семьи, любви и верности вручил медали «За любовь и верность» супругам, проживших в браке несколько десятков лет. Он отметил, что это стало доброй традицией.

Награды удостоились семьи Марины и Александра Ашихминых и Елены и Виктора Федотовых. Мэр отметил, что супруги все эти годы трепетно и терпеливо относились друг к другу. Кроме того, обе эти семьи многодетные.

Кроме того, Алексей Богодистов вручил ключи от собственного жилья детям-сиротам. С начала года администрация города-курорта купила 10 квартир для детей, оставшихся без попечения родителей.

- На эти цели было выделено свыше 43 миллиона рублей из местного и краевого бюджетов, - отметил мэр.

Глава отметил, что, вручая ключи, желал ребятам создать в новых собственных квартирах уютный уголок, куда бы всегда хотелось возвращаться. А также найти вторую половинку и построить крепкую семью.

- Детский смех, близкий человек рядом, вечера в кругу родных, уют в доме — все эти, казалось бы, простые вещи наполняют нашу жизнь смыслом, дают силы жить дальше, преодолевать трудности. В быстротечности нашей жизни берегите друг друга. Здоровья, счастья и благополучия всем семьям на земле, - написал Алексей Богодистов в социальных сетях.

Напомним, в Геленджике в честь Дня семьи, любви и верности порядка 450 местных жителей устроили флэшмоб и выстроились в огромный цветок ромашки, центром которой послужил фонтан.