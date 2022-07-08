Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2022 18:30

В Сочи после драки охранников с отдыхающим за каждым пляжем будут закреплены полицейские

Также арендаторы пляжей пройдут инструктаж, как действовать при нештатной ситуации
Евгения ХАЛИКОВА
Глава Сочи Алексей Копайгородский провел заседание оперативного штаба по вопросу обеспечения общественной безопасности на курорте в летний высокий сезон. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава Сочи Алексей Копайгородский провел заседание оперативного штаба по вопросу обеспечения общественной безопасности на курорте в летний высокий сезон. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи после драки охранников пляжа «Фрегат» с отдыхающих разрабатывают памятнику для арендаторов пляжей, как действовать при нештатной ситуации. За каждым пляжем курорта будут закреплены ответственные сотрудники администрации и полицейские. Также арендаторы пляжей и сотрудники охранных предприятий пройдут инструктаж, как вести себя в подобных случаях.

– В июле на пляжах Лазаревского и Адлерского районов было совершено четыре происшествия, по двум из них возбудили уголовные дела по статье «хулиганство». Мы изучили обстоятельства всех происшествий и пришли к выводу, что в первую очередь арендаторы пляжей не выполняли условия договоров аренды, - подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский.

Арендаторы не установили на пляжных территориях необходимое количество камер видеонаблюдения, также сэкономили на охране пляжей. Власти курорта рекомендовали арендаторам и руководителям мест массового пребывания граждан заключить контракты с ЧОП по обеспечению физической охраны своих объектов. Охранников наделили ответственностью по задержанию правонарушителей до приезда полицейских.