В Сочи после драки охранников с отдыхающим за каждым пляжем будут закреплены полицейские

Глава Сочи Алексей Копайгородский провел заседание оперативного штаба по вопросу обеспечения общественной безопасности на курорте в летний высокий сезон. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи после драки охранников пляжа «Фрегат» с отдыхающих разрабатывают памятнику для арендаторов пляжей, как действовать при нештатной ситуации. За каждым пляжем курорта будут закреплены ответственные сотрудники администрации и полицейские. Также арендаторы пляжей и сотрудники охранных предприятий пройдут инструктаж, как вести себя в подобных случаях.

– В июле на пляжах Лазаревского и Адлерского районов было совершено четыре происшествия, по двум из них возбудили уголовные дела по статье «хулиганство». Мы изучили обстоятельства всех происшествий и пришли к выводу, что в первую очередь арендаторы пляжей не выполняли условия договоров аренды, - подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский.

Арендаторы не установили на пляжных территориях необходимое количество камер видеонаблюдения, также сэкономили на охране пляжей. Власти курорта рекомендовали арендаторам и руководителям мест массового пребывания граждан заключить контракты с ЧОП по обеспечению физической охраны своих объектов. Охранников наделили ответственностью по задержанию правонарушителей до приезда полицейских.