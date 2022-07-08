На Кубани аферистов будут судить за махинации с НДС

На Кубани члены ОПГ ответят в суде за мошенничество с НДС на 31 млн Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Краснодарского края утвердила и направила в суд уголовное дело по факту махинаций с возмещением НДС из бюджета РФ. По данным следствия, в 2018 году группа лиц ввела в заблуждение сотрудников налоговой службы, чтобы необоснованно возместить налога на добавленную стоимость. Аферисты пытались похитить более 31 млн рублей

- Мошенники не смогли довести до конца преступление, так как сотрудники налоговой инспекции установили фальсификацию поданных документов, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Мошенникам могут провести за решеткой более 10 лет.