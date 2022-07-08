В Сочи на дороге в Красную Поляну столкнулись автобус и три легковых автомобиля

В массовой аварии пострадал ребенок. Фото: пресс-служба ГИБДД по Сочи
В Сочи 8 июля в 14.40 на автодороге Адлер-Красная Поляна произошло массовое ДТП с четырьмя транспортными средствами.
- По предварительным данным, водитель автобуса «JAC» пытался объехать препятствие и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями: «Toyota», Volkswagen и Suzuki, - сообщили в ГИБДД по Сочи.
В аварии пострадали три человека из автомобиля марки «Suzuki», среди них один ребенок. В автобусе на момент ДТП пассажиров не было, водитель травмы не получили. Обстоятельства произошедшего уточняются сотрудниками автоинспекции.