В Анапе под электромобиль попал 7-летний ребенок

Водитель электромобиля задержан. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе электромобиль скатился по спуску к пляжу по улице 40-летия Победы и подмял под себя семилетнего ребенка. Пострадавшего сразу же доставили в местную больницу, где экстренно провели компьютерную томографию, чтобы исключить внутренние травмы. После высокотехнологичного исследования врачи подтвердили, что жизни несовершеннолетнего ничего не угрожает.

- Мы уже подключили правоохранительные органы и все необходимые службы, которые проведут проверку и установят причины случившегося. Заверяю, что будут приняты все необходимые меры, чтобы предотвратить повторение подобных происшествий, - прокомментировал ЧП мэр Анапы Василий Швец.

В настоящее время водитель электромобиля задержан и дает показания. После проверки будет процессуальное решение.