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Общество9 июля 2022 4:26

Погода в Краснодаре 9 июля 2022 года: ждали солнце, но пришли дожди

В Краснодаре 9 июля переменная облачность и кратковременные дожди
Евгения ХАЛИКОВА
Погода на выходных не будет благоприятствовать пляжному отдыху.

Погода на выходных не будет благоприятствовать пляжному отдыху.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наверное, погоде в эти выходные обрадуются те жители краевого центра, которых июльское солнце уже изрядно утомило. А вот краснодарцев, запланировавших провести субботу и воскресенье за городом и под шашлыки, грядущие дожди все же огорчат.

- В Краснодаре по прогнозам переменная облачность. Ночью без осадков, но вот днем кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью 19 - 21, днем от 30 и до 32 градусов, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На территории края 9 июля будет также дождливо и пасмурно. На черноморском побережье переменная облачность и кратковременные дожди.