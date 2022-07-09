Что произошло за ночь 9 июля в Краснодарском крае: Отравленных собак нашли в заброшенном аквапарке в Краснодаре

Собаки погибли о рук неизвестных.

Что произошло за ночь 9 июля 2022 года. Отравленных собак нашли в заброшенном аквапарке в Краснодаре. Бродячие животные жили на этой территории несколько лет.

Прокуратура Кубани добивается признания геноцидом зверства фашистов в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники ведомства изучили архивные материалы и нашли новые данные о пытках и убийства жителей Краснодарского края.

В Анапе под электромобиль попал 7-летний ребенок. Несовершеннолетний доставлен в больницу, где ему провели компьютерную томографию.

На Кубани аферистов будут судить за махинации с НДС. Группа лиц пыталась обманным путем похитить 31 млн рублей.