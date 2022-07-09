В Краснодаре открылись традиционные ярмарки выходного дня

Каждую субботу в Краснодаре открываются ярмарки выходного дня. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре открылись ярмарки выходного дня, которые традиционно проходят в субботу. Более 600 кубанских фермеров и производителей привезли и выставили на ярмарочные прилавки около 90 тонн сезонных овощей, фруктов и ягод, выращенных и произведенных на Кубани.

- Любимые всеми горожанами ярмарки можно найти на улицах: Одесская, Бургасская, Восточно-Кругликовская, Героя Яцкова и Архитектора Ишунина, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В связи с высокой температурой летом в Краснодаре будут работать пять ярмарок выходного дня. Открываются они в 8 утра и в 15 уже прекращают деятельность.