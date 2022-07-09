Между Сочи и Турцией появится морское сообщение с 16 июля

Туристов из курорта России в Стамбул будет перевозить лайнер «Astoria Grande». Фото: администрация Сочи

В Сочи вновь появятся морское сообщение с Турцией. Рейсы начнут выполняться с 16 июля. Туристов из курорта России в Стамбул будет перевозить лайнер «Astoria Grande».

Стоит отметить, что корабль проследует через порт Чешме, Синоп, Трабзон. Всего лайнер выполнить 15 рейсов с июля по октябрь 2022 года. Туристы пробудут в море две недели. А туры организует турецкая компания.

- Лайнер вмещает 1382 пассажира. Организаторы тура в нынешнем сезоне рассчитывают привлечь более 20 тысяч российских туристов, — сообщил гендиректор Морского торгового порта Сочи Юрий Владимиров.