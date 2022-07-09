На Кубани 52-летняя женщина содержала наркопритон

52-летней женщине грозит срок до четырех лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края правоохранители получили информацию о том, что местная жительница содержит наркопритон. Полицейские устроили проверку. Информация подтвердилась.

52-летняя женщина несколько месяцев предоставляла свой дом людям, которые употрябляют наркотики. При осмотре жилища правоохранители изъяли предметы, подтверждающие содержание наркопритона.

-Также, сотрудники полиции установили личности четверых местных жителей, посещавших притон. Двое мужчин находились в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило проведенное медицинское освидетельствование, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, в отношении мужчин был составлен административный протокол. А 52-летней женщине грозит срок до четырех лет тюрьмы. В отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов».