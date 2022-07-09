В Тимашевском районе началась уборка урожая озимых зерновых

Кубанские аграрии собрали первый миллион тонн пшеницы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Хлеборобы Тимашевского района приступили к уборочной кампании. Как сообщает «Знамя труда», убрано уже 25 % посевных площадей, а валовой сбор - 84,4 тыс. тонн. Кубань начала уборку зерновых одной из первых в России.

- Все сельхозпредприятия района уже начали уборку пшеницы. В тройке лидеров по урожайности. Наивысшая урожайность у землевладельцев семеноводческой агрофирмы «Русь» - их комбайнеры собирают по 90 центнеров зерна на круг, - сообщили в районном сельхозуправлении.

Небольшую паузу аграриям пришлось сделать из-за дождей, которые накрыли район в начале июле, но сейчас работы возобновлены. По традиции первую машину с зерном на элеваторах встречают торжественно – выступлениями артистов и потчеванием работников уборки караваем свежеиспеченного хлеба.