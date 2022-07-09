В Джубге ночью сгорела столовая аквапарка

Пострадавших нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Джубге пожар произошел в аквапарке. По предварительным данным, центр развлечения загорелся в 03:22 часов. Очагом пожара оказалась столовая, именно она и сгорела.

-О возгорании пожарный гарнизон Туапсинского МЧС узнал в 03:22, к месту были направлены подразделения для тушения. Было установлено, что произошло возгорание одноэтажного здания на площади 150 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, пожар потушили спустя час и 20 минут. Пострадавших не было.

-Полная ликвидация последствий пожара произошла в 04:40. В тушении принимали участие семь человек и три единицы техники,- подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.