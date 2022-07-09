На Кубани 48-летний мужчина избил пожилого соседа до полусмерти деревянным брусом

Подозреваемого задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В станице Старотитаровской Краснодарского края местная жительница рассказала в соцсетях о жестоком избиении. По словам женщины, 48-летний мужчине не нравилось, что кто-то проходит мимо его дома. Он на всех кричал матом, а бывало и нападал.

Так, мужчина избил своего 60-летнего соседа и его сына во время очередного конфликта. После этого правоохранители организовали проверку.

-По версии следствия, между соседями имелся длительный конфликт на бытовой почве. 48-летний мужчина около своего дома, расположенного в переулке Молодежном станицы Старотитаровской, встретил 60-летнего соседа с сыном и между ними вновь возник конфликт, - сообщил в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время ссоры соседи не смогли решить проблему словами. Тогда подозреваемый схватился за деревянный брус и начал наносить многочисленные удары по голове пожилого мужчины. Также правонарушитель напал и на сына соседа.

Мужчину отвезли в больницу. На данный момент, пострадавший находится под присмотром врачей. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали.