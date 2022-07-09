Губернатор Краснодарского края поздравил пожарных с профессиональным праздником

Вениамин Кондратьев поблагодарил пожарных за мужество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале поздравил пожарных с профессиональным праздником. 220 лет назад на Кубани появилась первая бригада.

- С тех пор на плечах огнеборцев лежит благородная и опасная миссия — вовремя прийти на помощь жителям края, спасти от огня дома, предприятия, поля, леса и, конечно, человеческие жизни. - написал Вениамин Кондратьев.

Стоит отметить, что накануне была открыта 39-я пожарная часть в Анапе. Также продолжается строительство еще трех: в Мостовском, Щербиновском районах и Горячем Ключе.

Вениамин Кондратьев поблагодарил пожарных за мужество и профессиональный подход к делу.