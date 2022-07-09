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Общество9 июля 2022 8:28

Проектирование 12 фельдшерско-акушерских пунктов на Кубани завершат до 2022 года

Здания построят по нацпроекту
Ангелина НАЗАРЧУК
Пять пунктов появятся в 2022 году. Фото: администрация Краснодарского края

Пять пунктов появятся в 2022 году. Фото: администрация Краснодарского края

На Кубани до конца 2022 года завершат проектирование 12 фельдшерско-акушерских пунктов. Постройку зданий будут выполнять по нацпроекту.

- В текущем году пять новых фельдшерско-акушерских пунктов построят в Северском, Красноармейском, Тимашевском муниципалитетах и два в Успенском районе, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что до 2023 года планируют построить семь пунктов. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, новые фельдшерско-акушерские приемные появятся в Кореновском, Крымском, Крыловском, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, в селе Фанагорийское Горячего Ключа и в хуторе Большой Разнокол Анапы.