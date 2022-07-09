В Сочи без питьевой воды остались жители Центрального и Хостинского районов

Жители Сочи остались без воды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сочи технологический сбой вывел из строй крупнейшую насосную станцию «Дон», расположенную в Адлерском районе. Без питьевой воды остались жители Центрального и Хостинского районов курорта. Специалисты смогли устранить причины аварии и запустить оборудование. Однако, на полную мощность водоснабжение жилых домов выйдет только через несколько часов.

- Сейчас производится наполнение системы. Учитывая гористую местность Сочи, полностью стабилизировать давление в системе и вернуться к водоснабжению в штатном режиме удастся только к вечеру текущего дня, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Даже после запуска насосной станции, с водоснабжением будут наблюдаться у жителей улиц Ясногорская, Бытха, Ворошиловская, Возрождения, Тепличная, Краево-Греческая, Земляничная, Фурманова, Механизаторов, Видовая, Есауленко, Профсоюзная, Курортный проспект, Метелева, Я.Фабрициуса, Лермонтова, Красная, Тургенева, Комсомольская, Транспортная, Грибоедова, Водораздельная, Лысая Гора, и Пятигорская, так как они расположены на возвышенности.