В Краснодаре прошел крестный ход в защиту традиционных семейных ценностей

В Краснодаре провели торжественное шествие в защиту традиционных семейных ценностей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре 9 июля прошел крестный ход в защиту традиционных семейных ценностей. Мероприятие состоялось на Казачьей площади и было посвящено Дню семьи, любви и верности. В шествии приняли участие 500 человек.

– Защита семейных ценностей – наша важная цель, – рассказал вице-губернатор региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Колонна отправилась к Войсковому собору Александра Невского, куда был доставлен ковчег с частицами мощей святых благоверных Петра и Февронии.