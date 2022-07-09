Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 июля 2022 11:31

В Краснодаре прошел крестный ход в защиту традиционных семейных ценностей

В шествии приняли участи 500 человек
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре провели торжественное шествие в защиту традиционных семейных ценностей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре провели торжественное шествие в защиту традиционных семейных ценностей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре 9 июля прошел крестный ход в защиту традиционных семейных ценностей. Мероприятие состоялось на Казачьей площади и было посвящено Дню семьи, любви и верности. В шествии приняли участие 500 человек.

– Защита семейных ценностей – наша важная цель, – рассказал вице-губернатор региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Колонна отправилась к Войсковому собору Александра Невского, куда был доставлен ковчег с частицами мощей святых благоверных Петра и Февронии.