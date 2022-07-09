В парках Краснодара стартует серия уличных фестивалей «УФ»

В Краснодаре стартует серия уличных фестивалей «УФ». Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре каждую субботу в течении всего лета будут проходить уличные фестивали «УФ». Первая тематическая площадка откроется в 16.00 в сквере «Пограничников». Стать участником фестиваля могут все желающие.

- Участников ожидает насыщенная программа. Каждый фестиваль будет разделен на тематические зоны: креатива, музыки, активного образа жизни, просвещения, добра, дружбы и юмора, - сообщила заместитель начальника управления по делам молодежи Юлия Супрунова.

В эту субботу участники смогут попробовать себя в роли интервьюеров и поп-исполнителей, а также поиграть в настольные игры и смастерить какую-нибудь поделку. Завершит работу уличный фестиваль ь в 20.00.