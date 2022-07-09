Две общественные территории благоустроят в Сочи до конца 2022 года

Проект парка Светлячок. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел заседание конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов. В итоге было определено две территории, которые благоустроят до конца 2022 года.

Так, на улице Волоколамской в Красной Поляне появится новая детская площадка из экоматериалов. Также озеленят и расширят пешеходную часть. Здесь появится и парковка. Рабочие обновят территорию у памятника маршалу Андрею Гречко.

Сквер Светлячок на улице Учительской в Хостинском районе благоустроят. Здесь изменится вход и построят новую площадку для воркаута, сад камней. Будет установлена по периметру всего парка художественная подсветка.

-Все - по экологическим стандартам. В Год экологии именно эти принципы мы берем за основу при благоустройстве территорий, - заявил Алексей Копайгородский.