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Общество9 июля 2022 11:52

Две общественные территории благоустроят в Сочи до конца 2022 года

Об этом заявил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Проект парка Светлячок. Фото: администрация Сочи

Проект парка Светлячок. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел заседание конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов. В итоге было определено две территории, которые благоустроят до конца 2022 года.

Так, на улице Волоколамской в Красной Поляне появится новая детская площадка из экоматериалов. Также озеленят и расширят пешеходную часть. Здесь появится и парковка. Рабочие обновят территорию у памятника маршалу Андрею Гречко.

Сквер Светлячок на улице Учительской в Хостинском районе благоустроят. Здесь изменится вход и построят новую площадку для воркаута, сад камней. Будет установлена по периметру всего парка художественная подсветка.

-Все - по экологическим стандартам. В Год экологии именно эти принципы мы берем за основу при благоустройстве территорий, - заявил Алексей Копайгородский.