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Происшествия9 июля 2022 11:53

В Краснодаре на улице нашли гранату Ф-1

Боеприпас был уничтожен на полигоне
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре на улице нашли боеприпас

В Краснодаре на улице нашли боеприпас

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодаре на улице Сормовской была найдена ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1. Прибывшие на место саперы боеприпас аккуратно изъяли и транспортировали на полигон.

- Взрывотехники обследовали находку и установили, что это действительно граната Ф-1. Боеприпас был транспортирован и уничтожен с соблюдением мер безопасности, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.

Напомним, что в Краснодарском крае взрывотехники уничтожили почти 200 авиабомб времен войны. Боеприпасы были найдены на кладбище в Славянске-на-Кубани.