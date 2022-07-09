На Кубани 22-летний парень украл автофургон за 35 тысяч рублей с сельхозполя

22-летнему подозреваемому грозит срок до пяти лет тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию Белореченского района Краснодарского края обратился местный житель. По его словам, с сельскохозяйственного поля в поселке Привольном исчез автофургон, на котором перевозили людей. Приблизительная стоимость фургона 35 тысяч рублей.

Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. В итоге был задержан 22-летний местный житель ранее судимый подозреваемый. В ходе беседы с правоохранителями парень признался, что фургон сдал в пункт приема металла. Деньги потратил на свои нужды.

-В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что 22-летнему подозреваемому грозит срок до пяти лет тюрьмы.