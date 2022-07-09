Мусульмане Адыгеи и Кубани впервые после пандемии с размахом отмечают Курбан-байрам

Мусульмане всего мира встречают один из главных праздников — Курбан-байрам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня мусульмане Кубани и Адыгеи отмечают Курбан-байрам. Он знаменует завершение обрядов хаджа, то есть паломничества к священным местам ислама в Саудовской Аравии. Верующих поздравил глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.

- Этот праздник пробуждает в людях стремление к добру и олицетворяет идеалы милосердия, сострадания и взаимоуважения, а также способствует сохранению веры и нравственной чистоты в верующем, - написал Мурат Кумпилов в соцсетях.

Главная молитва и проповедь прошли утром в центральной мечети Майкопа. После намаза верующие, по традиции, собираются дома за щедро накрытым столом. Впервые после пандемии празднование Курбан-байрам пройдет массово и растянется на несколько дней.