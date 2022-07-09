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Происшествия9 июля 2022 13:53

В Сочи в аварии с тремя автомобилями пострадали два человека

ДТП произошло перед тоннелем
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи произошло массовое ДТП

В Сочи произошло массовое ДТП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи перед тоннелем столкнулись три автомобиля. По данным краевой Госавтоинспекции, водитель автомобиля марки «Hyundai» выехал на встречную полосу, где допустил столкновение сначала с «Volkswagen Polo», а затем «Chevrolet Cruze», которые выезжали из тоннеля.

- В аварии пострадали два человека. Им оказывают помощь бригады скорой помощи. Все обстоятельства аварии устанавливают автоинспекторы, - рассказала руководитель отдела по пропаганде безопасности дорожного движения краевого УГИБДД ГУ МВД РФ Ирина Заватская.

Ранее на курорте произошла еще одна массовая авария. По дороге в Красную Поляну столкнулись автобус и три легковых автомобиля. В ДТП получили травмы три человека, в том числе ребенок.