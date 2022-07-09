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Происшествия9 июля 2022 14:04

На Кубани подросток-зацепер погиб под колесами грузовика

Трагедия произошла в Усть-Лабинском районе
Евгения ХАЛИКОВА
Врачи диагностировали смерть подростка.

Врачи диагностировали смерть подростка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае под колесами грузовика погиб 17-летний юноша. Подросток попытался зацепиться за проезжающий мимо большегруз «Renault Premium», однако, сорвался и попал под задние колеса машины.

Трагедия произошла в Усть-Лабинском районе. В местном ГИБДД эту информацию подтвердили.

- Подросток получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, - рассказала руководитель отдела по пропаганде безопасности дорожного движения краевого УГИБДД ГУ МВД РФ Ирина Заватская.

По данным «Ъ-Юг», погибший являлся студентом Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа.