На Кубани подросток-зацепер погиб под колесами грузовика

Врачи диагностировали смерть подростка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае под колесами грузовика погиб 17-летний юноша. Подросток попытался зацепиться за проезжающий мимо большегруз «Renault Premium», однако, сорвался и попал под задние колеса машины.

Трагедия произошла в Усть-Лабинском районе. В местном ГИБДД эту информацию подтвердили.

- Подросток получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, - рассказала руководитель отдела по пропаганде безопасности дорожного движения краевого УГИБДД ГУ МВД РФ Ирина Заватская.

По данным «Ъ-Юг», погибший являлся студентом Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа.