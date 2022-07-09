Андрей Алексеенко и Вера Галушко поздравили пожарных Краснодара

Пожарные Краснодарского края принимают поздравления с профессиональных праздников. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко и председатель Гордумы Вера Галушко поздравили пожарных, несущих службу в краевом центре. В Краснодаре находятся пять спасательно-пожарных отрядов, на плечах сотрудников которых безопасность жителей большого города.

- Невозможно переоценить значимость и важность вашего дела. Каждый день вы рискуете жизнью ради выполнения задачи. Мы уверены, что эту службу выбирают только люди особой закалки – бесстрашные, дистиллированные, но при этом милосердные и отзывчивые, - написал глава краевого центра Андрей Алексеенко в своём Telegram-канале.

Андрей Алексеенко и Вера Галушко поблагодарили пожарных за службу и пожелали им спокойных дежурств и крепкого здоровья.