Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 июля 2022 14:33

Андрей Алексеенко и Вера Галушко поздравили пожарных Краснодара

9 июля отмечается День пожарной охраны Краснодарского края
Евгения ХАЛИКОВА
Пожарные Краснодарского края принимают поздравления с профессиональных праздников. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Пожарные Краснодарского края принимают поздравления с профессиональных праздников. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко и председатель Гордумы Вера Галушко поздравили пожарных, несущих службу в краевом центре. В Краснодаре находятся пять спасательно-пожарных отрядов, на плечах сотрудников которых безопасность жителей большого города.

- Невозможно переоценить значимость и важность вашего дела. Каждый день вы рискуете жизнью ради выполнения задачи. Мы уверены, что эту службу выбирают только люди особой закалки – бесстрашные, дистиллированные, но при этом милосердные и отзывчивые, - написал глава краевого центра Андрей Алексеенко в своём Telegram-канале.

Андрей Алексеенко и Вера Галушко поблагодарили пожарных за службу и пожелали им спокойных дежурств и крепкого здоровья.