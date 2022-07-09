Водоснабжение Крымска, Геленджика и Новороссийска восстановлено

Жители побережья на сутки остались без воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авария на Троицком групповом водопроводе устранена, и насосная станция вернулась к работе в штатном режиме. В пресс-службе «Концессии водоснабжения - Геленджик» сообщили, что вода в сторону городов уже начала поступать, но необходимо время, чтобы водовод заполнился полностью. Кроме того, за время простоя в нем образовались воздушные пробки, которые также мешают поступлению воды в жилые дома.

- По словам специалистов «Кубаньводокомплекса», ремонтные работы полностью завершены. Уже началась постепенная подача. Но водовод был опорожнен в течение нескольких часов и в нем появились воздушные пробки, теперь их необходимо плавно выдавить из системы, иначе не избежать гидроударов и новых аварий на водоводе. По этим причинам наполнение системы идет медленнее, чем нам бы всем хотелось, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что авария произошла в ночь на 9 июля. Ударом молнии была выведена из строя подстанция, которая обеспечивала электроэнергией насосную станцию, отвечающую за водоснабжения сразу трех кубанских городов – Новороссийска, Крымска и Геленджика. По прогнозам специалистов, вода поступит в жилые дома 9 июля в 22.00.