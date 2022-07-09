В Краснодаре мужчина не выжил после падения с балкона многоэтажки

Врачи не смогли реанимировать мужчину Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Краснодаре человек погиб при падении с балкона многоэтажки. Трагедия произошла 8 июля в одном из жилых домов по улице Российской. Известно, что 32-летний мужчина упал с общего балкона 21-этажного дома.

- Следователи проводят все необходимые мероприятия, которые должны установить обстоятельства случившегося. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировали в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

От полученных травм мужчина скончался до приезда врачей. При нем был обнаружен рюкзак, в котором, по словам очевидцев, находилась записка с объяснениями случившегося.