В Сочи 500 юристов выпустил университет юстиции

Выпускники университета юстиции.

В Сочи на сцене Зимнего театра состоялась церемония вручения дипломов выпускникам Сочинского филиала федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)». В этом году образовательное учреждение осуществило выпуск около 500 молодых юристов.

Выпускников поздравили с окончанием вуза замруководителя следственного управления СУ СК РФ по Краснодарскому краю, полковник юстиции Дмитрий Дремлюга, замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин, начальник управления региональной безопасности Краснодарского края Евгений Чупров, первый замглавы Сочи Александр Свириденко, зампредседателя Горсобрания Сочи Темур Эйнатов, замруководителя следственного отдела по Сочи СК РФ по Краснодарскому краю Евгений Мурастов, зампрокурора Сочи Юрий Салютин.

Вручение дипломов выпускникам.

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) является одним из крупнейших высших учебных заведений страны, а филиалы охватывают 15 городов России.

В вузе реализуются программы среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, функционирует Русская классическая гимназия, предоставляется возможность обучения в Военном учебном центре при университете.