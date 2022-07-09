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Происшествия9 июля 2022 17:40

На Кубани трое рабочих отравились метаном в канализации и погибли

Возбуждено уголовное дело
Ангелина НАЗАРЧУК
Трагедия произошла при расчистке коллектора в станице Челбасской.

Трагедия произошла при расчистке коллектора в станице Челбасской.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каневском районе Краснодарского края возбудили уголовное дело по статье “Причинение смерти по неосторожности”. Об этом сообщили “Ъ” в пресс-службе администрации Каневского района.

- Трагедия произошла при расчистке коллектора в станице Челбасской, - пишет “Ъ”.

Двое рабочих 36 и 43 лет погибли сразу на месте. А третьего мужчину в возрасте 61 года доставили в центральную районную больницу, но там он скончался. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление опасными газами - метаном, сероводородом или углекислым газом.