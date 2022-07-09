Трехэтажный самострой выявили в Адлерском районе Сочи

Владелец здания согласовывал строительство двухэтажного жилого дома. Фото: https://t.me/mcusochi

В Сочи продолжается работа по выявлению самостроев. Так, накануне администрация курорта осуществила проверку в Адлерском районе.

- На земельном участке с кадастровым номером 23:49:0404006:8250 выявлен объект в стадии строительства 3-го этажа, - сообщили в пресс-службе Муниципального центра управления Сочи.

Стоит отметить, что ранее владелец здания согласовывал строительство двухэтажного жилого дома. Но объект уже возведен до третьего этажа. В связи с этим администрация готовит документы для передачи в суд.