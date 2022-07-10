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Общество10 июля 2022 5:16

Что произошло за ночь 10 июля в Краснодарском крае: водоснабжение Крымска, Геленджика и Новороссийска восстановлено

Что произошло за ночь 10 июля в Краснодарском крае
Светлана ОВДЕЙ
Почти полмиллиона жителей Новороссийска, Крымска и Геленджика накануне остались без воды из-за аварии на Троицком групповом водопроводе Фото из архива КП

Почти полмиллиона жителей Новороссийска, Крымска и Геленджика накануне остались без воды из-за аварии на Троицком групповом водопроводе Фото из архива КП

Водоснабжение Крымска, Геленджика и Новороссийска восстановлено. Ранее почти полмиллиона жителей остались без воды из-за аварии на Троицком групповом водопроводе.

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