В Краснодаре 15 улиц остались без света из-за аварии

Энергоавария оставила без света сразу 15 улиц Прикубанского округа Фото: Алексей ФОКИН

В Краснодаре жители Прикубанского округа остались без света. Из-за аварии обесточило дома по 15 улицам. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Так, свет погас у жителей улиц Алуштинской, Балетной, Белозерной, Бульварной, Восточный проезд, Геологической, Есенина. Без блага цивилизации остались и дома по улицам Природной, Российской, Южный проезд, Аральской, Раздольной, Ростовское шоссе, Ясной и Октябрьской.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.