Минтранс не исключил, что аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика будут закрыты до конца года

Запрет на полеты в небе Кубани длится с 24 февраля

Минтранс РФ не исключил, что аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика будут закрыты до конца года. Такое заявление сделал глава ведомства Виталий Савельев 8 июля. В этом случае падение пассажиропотока составит до 19 млн человек.

По данным ведомства, чтобы компенсировать простои авиакомпаний, увеличено количество рейсов между открытыми из них. Так, к примеру, между Москвой и Сочи количество рейсов увеличилось с 15 до 25 рейсов в день.

Кроме того, государство обещает выделить рекордную сумму в 183 млрд рублей на поддержку отрасли.

Напомним, в Краснодарском крае аэропорт в Сочи работает по прежнему графику.