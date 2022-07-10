Ветеринары проверяют продукты. Фото: пресс-служба администрации Сочи

На мясных и рыбных рынках Сочи ветеринары проверяют свежесть продукции. Об этом сообщили в мэрии курорта.

- Врачи проверяют, как содержится продукция, есть ли у продавцов вся разрешительная документация, - уточнили в городской администрации курорта.

Ветеринары уже проверили рынки Дагомыса, на очереди другие районы Сочи.

В департаменте курортов, туризма и потребительской сферы заявляют, что на рынки мясо и рыба поступают через систему "Меркурий". Это дает возможность отследить путь продукции и узнать сроки ее хранения. Все необходимые условия у предпринимателей для правильной реализации ее есть, утверждают в ведомстве.