В Майкопе 97 выпускникам вручили медали за успехи в учебе

97 выпускникам вручили аттестаты об окончании школы с отличием и медали Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе 97 выпускников получили медали «За особые успехи в учении». Медалистов из 15 общеобразовательных учреждений наградил исполняющий обязанности главы Сергей Стельмах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Выпускникам вручили аттестаты об окончании школы с отличием. На церемонии награждения отмечено, что медалисты в течение обучения также побеждали в олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях. Многие из них, будучи школьниками, стали волонтерами.

- Сегодня вы стоите на пороге взрослой жизни, где вас ждут новые успехи и достижения. Пусть знания, которые дала вам школа, помогут осуществить все задуманные планы и мечты, внести достойный вклад в развитие родного города и республики. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, ставьте перед собой самые смелые задачи и воплощайте их в жизнь! - поздравил выпускников Сергей Стельмах.

В финале награждения для выпускников выступили артисты центра развития современного искусства «Шпаргалка».