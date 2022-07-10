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Общество10 июля 2022 8:07

В Краснодаре с 18 июля по 2 августа перекроют трамвайный переезд по улице Коммунаров

На пересечении улиц Коммунаров и Советской отремонтируют трамвайные пути
Светлана ОВДЕЙ
Трамваи будут работать без изменений в маршрутах Фото: Мария ЛЕНЦ

Трамваи будут работать без изменений в маршрутах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснодаре с 18 июля по 2 августа отремонтируют трамвайные пути по улице Коммунаров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ремонт запланирован на пересечении улиц Коммунаров и Советской. На время работ для автомобилей здесь перекроют трамвайный переезд. На участке установят щиты со схемой объезда.

Уточняется, что трамваи будут работать без изменений в маршрутах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре на улицах Совхозной и Круговой из-за строительных работ ограничат движение. Строительство систем водоснабжения и водоотведения пройдет с 8 июля по 30 августа.