В 2022 году в крае планируют отремонтировать более 80 почтовых отделений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вениамин Кондратьев поздравил работников почты с профессиональным праздником. День почты России отмечают 10 июля.

Сейчас на Кубани насчитывается 20 почтамтов, 1259 отделений, 900 из которых находятся в сельской местности. В работе задействовано свыше 10 тысяч сотрудников.

- Компетентные, отзывчивые, преданные делу люди – каждый день вы доказываете, что расстояние не помеха для общения с родными и друзьями, помогаете землякам совершать покупки, развивать бизнес и быть в курсе последних новостей, - поздравил кубанских работников почты глава региона.

Уточняется, что в 2022 году в крае планируют отремонтировать более 80 почтовых отделений.