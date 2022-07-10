В ГИБДД на Кубани рекомендуют садиться за руль в жару подготовленным

Плохое самочувствие водителя может стать причиной ДТП Фото: Сергей ГАПОН

В ГИБДД по Краснодарскому краю в жару рекомендуют садиться за руль подготовленными. Автомобилистам также напомнили о необходимом отдыхе в долгой дороге.

Так, водителям рекомендуют пить достаточно воды и следить за своим состоянием. При головокружении, слабости или головной боли необходимо остановиться. В другом случае плохое самочувствие водителя может стать причиной ДТП.

- Многие не придают значения усталости, сонливости и снижению внимательности на дороге. На скорости 90 км/ч усталость наступает через 3,5-4 часа. При ощущении усталости или когда глаза закрываются, лучше остановиться и отдохнуть, - рассказали в ГИБДД по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о ДТП, в котором погибли трое взрослых и пострадали трое детей. Водитель ехал 13 часов без остановок.