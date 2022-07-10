На Кубани за сутки COVID-19 заболели 67 человек, в том числе 12 детей

На аппаратах ИВЛ остаются два пациента Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 заболели 67 человек. В том числе коронавирус подтвердился у 12 детей, самому младшему из которых три месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре выявили 19 новых случаев, в Сочи – 10, в Горячем Ключе – 6. По 4 пациента прибавилось в Анапе, Новороссийске и Туапсинском районе, по три - в Геленджике, Крыловском и Усть-Лабинском муниципалитетах.

По два положительных результата получено в Кавказском и Тихорецком районах, по одному - в Динском, Ейском, Красноармейском, Крымском, Павловском, Староминском и Тбилисском.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются два пациента. Тем временем с выздоровлением в крае за сутки выписали 52 человека.