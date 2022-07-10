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Здоровье10 июля 2022 9:29

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 67 человек, в том числе 12 детей

Самому младшему пациенту три месяца
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ остаются два пациента Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ остаются два пациента Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 заболели 67 человек. В том числе коронавирус подтвердился у 12 детей, самому младшему из которых три месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре выявили 19 новых случаев, в Сочи – 10, в Горячем Ключе – 6. По 4 пациента прибавилось в Анапе, Новороссийске и Туапсинском районе, по три - в Геленджике, Крыловском и Усть-Лабинском муниципалитетах.

По два положительных результата получено в Кавказском и Тихорецком районах, по одному - в Динском, Ейском, Красноармейском, Крымском, Павловском, Староминском и Тбилисском.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются два пациента. Тем временем с выздоровлением в крае за сутки выписали 52 человека.