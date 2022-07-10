Сильные дожди 10 и 11 июля прогнозируют в Сочи

Порывы ветра усилятся до 20-22 метров в секунду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи 11 июля ухудшится погода. По прогнозам синоптиков, на курорте пройдут сильные дожди.

- В течение суток 11 июля ожидается комплекс гидрометеорологических явлений - сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-22 метров в секунду. На реках возможны резкие подъемы уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что повышается риск схода селей. А на участке Магри-Веселое возможно формирование смерчей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в крае до 11 июля продлили штормовое предупреждение. Местами в регионе ожидаются ливни с грозами.