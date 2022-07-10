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Общество10 июля 2022 10:28

Мэр Сочи пообещал жителям Нижнешиловского решить проблемы с водой

Это позволит сделать программа комплексного развития курорта до 2030 года
Ева МУР
Проблемы с водой обещают решить

Проблемы с водой обещают решить

Мэр Сочи пообещал жителям Нижнешиловского решить проблемы с водой. Об этом Алексей Копайгородский заявил на встрече с жителями округа.

- Основная проблема, которая была здесь всегда – отсутствие центрального водоснабжения. Люди пользуются индивидуальными скважинами или привозной водой. Но проблему позволит решить программа комплексного развития Сочи до 2030 года, - сказал глава курорта на встрече с жителями.

Напомним, программа комплексного развития города-2030 реализуется при поддержке правительства РФ. Она включает в себя ремонт и строительство инженерных коммуникаций в городе, а также очистных сооружений.