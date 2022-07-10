Более двух тысяч раз выезжали к пациентам новые автомобили Крымской ЦРБ в 2022 году

Новые автомобили позволяют оказывать помощь пациентам в отдаленных поселениях Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более двух тысяч раз выезжали к пациентам новые автомобили центральной больницы Крымского района с начала года. Всего в 2022 году автопарк медучреждений пополнился 9 новыми автомобилями, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Новые автомобили позволяют выезжать и в отдаленные поселения муниципалитета. Сейчас транспорт закреплен за амбулаториями поселков Южного, Саук-Дере, хутора Павловского, села Мерчанского и городской поликлиникой Крымска.

Напомним, с 2021 года районные больницы Кубани пополнились 655 новыми машинами. До конца 2025 года в крае планируют закупить свыше 1,1 тысячи автомобилей.